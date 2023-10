Dupla é presa suspeita de amordaçar e matar cabeleireira a facadas em SP

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens por suspeita de serem os responsáveis de amordaçar e matar uma cabeleireira a facadas na Avenida das Colmeias, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu:

Os dois suspeitos, que têm 26 e 30 anos, foram presos no sábado (21), de acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Ambos são apontados como os responsáveis pela morte de Mara Brandão dos Santos, de 39 anos, ocorrida na última semana.

A prisão da dupla foi realizada por policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e a Polícia Civil deve pedir as prisões temporárias dos dois.

O veículo da vítima, que havia sido roubado após o crime, também foi recuperado. Não há informações se o celular da vítima, que sumiu após o crime, foi localizado.

Como a SSP-SP não divulgou os nomes dos suspeitos, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas de ambos para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso:

O corpo de Mara Brandão dos Santos foi encontrado às 10h45 de sexta-feira (20) na cozinha da casa, que fica nos fundos do salão de beleza dela. Gotas de sangue foram encontradas na parte da frente do imóvel, que estava com o portão apenas encostado.

Policiais militares foram acionados e encontraram a mulher morta e com ferimentos provocados por objeto cortante. O UOL apurou que uma testemunha apontou que a vítima também foi encontrada amordaçada.

A polícia acredita que Mara, que é uma mulher transexual, tenha sido morta na noite de quinta-feira (19). Imagens divulgadas pela TV Bandeirantes mostram dois homens entrando e saindo do salão da vítima.

O carro de Mara teria sido roubado na noite de quinta-feira pela dupla. Além do carro, o celular da vítima também foi levado.

Amigos da vítima teriam dito à emissora que um dos homens que aparece nas imagens seria um namorado da cabeleireira.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que solicitou assessoramento do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e exames periciais.

Nas redes sociais, a cabeleireira costumava publicar o resultado dos trabalhos feitos no seu salão de beleza, incluindo o dia da noiva.