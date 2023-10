Brasil prevê iniciar em novembro testes de carga para importar energia da Venezuela

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia informou nesta terça-feira que a expectativa é de que em novembro sejam iniciados os testes de carga e transmissão para o Brasil voltar a importar eletricidade gerada pela hidrelétrica venezuelana de Guri.

Na véspera, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reuniu-se em Caracas, na Venezuela, com o ministro del Poder Popular para la Energia Elétrica, Nestor Luis Reverol Torres, com o objetivo de discutir a retomada da importação de energia para Roraima.

O ministério disse que foi formado um grupo de trabalho com representantes da pasta, do Operador Nacional do Sistema (ONS) e da empresa responsável pelo setor elétrico da Venezuela para acelerar as tratativas entre os dois países, verificando os procedimentos e requisitos técnicos a serem cumpridos.

"Foi uma reunião extremamente importante, onde pudemos avançar para garantir a segurança energética do Norte do Brasil, retomando a importação de energia limpa e renovável de Guri para Roraima, que é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN)", afirmou o ministro, em comunicado da pasta.

A retomada da importação de energia da Venezuela foi viabilizada por um decreto presidencial assinado em agosto, em Parintins. Atualmente, o Brasil tem intercâmbios internacionais de energia elétrica com a Argentina e com o Uruguai, além do Paraguai, por meio da usina hidrelétrica binacional Itaipu.

"O Brasil quer modernizar o seu sistema energético, se integrando com países vizinhos, a fim de que possamos garantir segurança de suprimento com a maior modicidade tarifária possível", disse Silveira, no comunicado.

Ele destacou que também é um objetivo do governo ampliar o intercâmbio com a Venezuela e os demais países vizinhos para as áreas de petróleo e gás.

Além do ministro de Energia venezuelano, Silveira também se reuniu com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e com o ministro do Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, para discutir pautas e parcerias entre os dois países, segundo o Ministério de Minas e Energia.

(Por Roberto Samora)