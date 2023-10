BOLSA FAMÍLIA ADIANTADO e MAIS ALTO? Veja QUEM RECEBE o PAGAMENTO HOJE (24)

Do BOL, em São Paulo

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro, com repasses iniciados em 18 de outubro e com previsão de continuação até o dia 31 deste mês.

Uma atualização importante é a inclusão de um benefício adicional de R$ 50 para famílias com bebês com menos de sete meses. Esse valor é concedido por criança, o que significa que famílias com duas crianças nessa faixa etária receberão um acréscimo de R$ 100 em seus benefícios.

O calendário de pagamento segue a lógica do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, e não há previsão de antecipação dos depósitos.

Abaixo, veja as datas de pagamento do Bolsa Família para outubro:

NIS terminado em 1 : 18 de outubro

: 18 de outubro NIS terminado em 2 : 19 de outubro

: 19 de outubro NIS terminado em 3 : 20 de outubro

: 20 de outubro NIS terminado em 4 : 23 de outubro

: 23 de outubro NIS terminado em 5 : 24 de outubro

: 24 de outubro NIS terminado em 6 : 25 de outubro

: 25 de outubro NIS terminado em 7 : 26 de outubro

: 26 de outubro NIS terminado em 8 : 27 de outubro

: 27 de outubro NIS terminado em 9 : 30 de outubro

: 30 de outubro NIS terminado em 0: 31 de outubro

O programa Bolsa Família é composto por seis tipos diferentes de benefícios, que variam de acordo com a situação de cada beneficiário. Entre os benefícios disponíveis estão o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), o Benefício Complementar (BCO), o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF), o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) e o Benefício Extraordinário de Transição (BET).

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias precisam atender a critérios relacionados à saúde e educação. Isso inclui garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes, participar do acompanhamento pré-natal para gestantes, monitorar o estado nutricional de crianças com até sete anos e aderir ao calendário nacional de vacinação.

É fundamental que as famílias informem seu status como beneficiárias do Bolsa Família ao matricular seus filhos na escola e ao levá-los para serem vacinados nos postos de saúde, garantindo assim o acesso a esse crucial programa de assistência social.