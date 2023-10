Bolsa Família 2023 em outubro: Confira cronograma de pagamento para o mês

O governo federal tornou público o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os desembolsos estão programados para ocorrer entre os dias 18 e 31 de outubro, seguindo uma programação que leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Famílias que possuem bebês com menos de sete meses de idade receberão um acréscimo de R$ 50 ao valor total do benefício. Esse valor adicional de R$ 50 será concedido por criança e somado ao benefício total.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família para outubro com base no último dígito do NIS:

NIS terminado em 1 : 18 de outubro;

: 18 de outubro; NIS terminado em 2 : 19 de outubro;

: 19 de outubro; NIS terminado em 3 : 20 de outubro;

: 20 de outubro; NIS terminado em 4 : 23 de outubro;

: 23 de outubro; NIS terminado em 5 : 24 de outubro;

: 24 de outubro; NIS terminado em 6 : 25 de outubro;

: 25 de outubro; NIS terminado em 7 : 26 de outubro;

: 26 de outubro; NIS terminado em 8 : 27 de outubro;

: 27 de outubro; NIS terminado em 9 : 30 de outubro;

: 30 de outubro; NIS terminado em 0: 31 de outubro.

O programa Bolsa Família compreende seis categorias de benefícios, com valores específicos de acordo com a situação de cada beneficiário.

Para ser elegível ao programa, as famílias precisam cumprir critérios relacionados à saúde e educação, incluindo a frequência escolar das crianças, o acompanhamento pré-natal para gestantes, a avaliação do estado nutricional das crianças e a adesão ao calendário nacional de vacinação.