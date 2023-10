Baleado, ex-ator da Globo caça cliques com aceleradas e brigas no trânsito

Ex-ator mirim da TV Globo, o youtuber Guillermo Hundadze, 25 anos, foi baleado durante briga de trânsito com um policial militar na tarde de ontem (23), na capital paulista - de acordo com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o jovem teria descido do seu veículo com uma arma na cintura.

O incidente soma-se a outros episódios polêmicos e discussões ao volante em que o influenciador, que foi hospitalizado, passou por cirurgia e está na UTI do Hospital do Mandaqui, já se envolveu e foram relatados em uma série de reportagens do UOL Carros.

Nos vídeos de seu canal Gui50 no YouTube, que hoje tem cerca de 730 mil inscritos, Hundadze acelera em alta velocidade carros e motos em vias públicas e também publica conteúdo em que "empurra" motoristas lentos que trafegam na faixa da esquerda.

Em publicação feita na rede social em dezembro do ano passado, o rapaz discute com um desses motoristas em uma rodovia paulista - Guillermo sai do seu carro e joga o que aparenta ser spray de pimenta nesse condutor, que teria sacado um estilete.

'Se não andar, eu empurro'

Em vídeo mais recente, Hundadze "se vinga" de motoristas que trafegam mais lentamente na pista da esquerda e não lhe dão passagem. Utilizando o que chama de "lanterna mais forte do mundo", ele joga luz contra outros carros que trafegam nas rodovias durante a noite.

Procurado no Instagram para comentar as circunstâncias nas quais foi baleado, o rapaz, cujo estado de saúde ainda é desconhecido, não respondeu.

250 km/h com carro de test-drive

Hundadze acelera Volvo S90 emprestado a 172 km/h em trecho cuja velocidade máxima é de 100 km/h Imagem: Divulgação

Reportagem publicada em junho de 2021 pelo UOL Carros conta que Guillermo usou um carro de test-drive da Volvo para aceleradas ilegais. Em vídeo postado por ele na época, Hundadze dirige um Volvo S90, no qual atinge 250 km/h, aparentemente na rodovia Régis Bittencourt.

Em outra publicação feita na época em seu canal do YouTube, ele "costura" em meio ao tráfego a 130 km/h na Marginal Tietê, na capital paulista, quase colidindo em outros automóveis. Os limites nessas vias são de, respectivamente, 100 km/h e 90 km/h, dependendo do trecho.

Na época, a Volvo enviou nota dizendo que "teve ciência dos vídeos publicados" e lamentava o uso do veículo "nessas condições", além de destacar que seu departamento jurídico tomaria "as medidas necessárias". As ilegalidades foram publicadas em vídeo após a devolução do veículo.

Denúncia na Globo e aceleradas na casa de Doria

Hundadze não se intimida nem com a presença da polícia e faz xingamentos em frente à casa do governador Imagem: Reprodução

No início de 2020, as infrações postadas por Guillermo no Youtube foram tema de reportagem da Globo.

Na ocasião, o programa "Bom Dia Brasil" veiculou dois vídeos postados pelo youtuber, nos quais ele aparece acelerando automóveis em vias públicas de São Paulo, onde reside, dirigindo bem acima do limite de velocidade. As aceleradas do jovem também apareceram no "Fantástico", também da Globo.

Na mesma época, vídeos mostram Hundadze passando de moto em frente à casa do então governador João Doria (PSDB), na Zona Oeste da capital, para xingá-lo por conta da quarentena, decretada para conter a disseminação do coronavírus.

Em outra postagem, Guillermo aparece dirigindo um Mercedes-Benz em frente à residência do político, supostamente durante a madrugada, e não se intimida com a presença de policiais militares que ficam de plantão no local.

"Ele [Doria] não me deixa trabalhar. Tira minhas noites de sono e eu tiro a dele. Votei no Doria como muita gente, posso falar", diz na gravação. No momento em que passa pelo imóvel, Hundadze grita, com as janelas do carro abertas: "Vai trabalhar, Doria! Vai se ferrar, seu jumento!"

De moto a quase 140 km/h na cidade

Guillermo acelera sua Yamaha MT-09 a 137 km/h na contramão em ruas do bairro Santana, na capital paulista Imagem: Reprodução

Outra publicação da época exibe o ex-ator pilotando sua MT-09 a quase 140 km/h em ruas estreitas do bairro Santana, na Zona Norte da capital paulista.

No entanto, Hundadze enfatiza que a gravação não aconteceu em vias brasileiras.

Carreira na Globo

Guillermo ainda criança, quando era ator da Globo; ele foi destaque da novela 'Eterna Magia', de 2007 Imagem: Reprodução/TV Globo

Hundadze chamou a atenção em 2005, quando ele participou do quadro "Lar, Doce Lar", do programa "Caldeirão do Huck" (Globo), aos 8 anos. Na época, a atração bancou a reforma da casa da família dele.

Após essa participação, Guillermo foi chamado para testes na emissora e, em 2007, ele estreou na TV com o personagem Quinzinho da novela "Eterna Magia" (Globo).

Sua última participação ocorreu em 2008, quando foi protagonista do especial de fim de ano "O Natal do Menino Imperador". Segundo a Globo, desde então não há vínculo profissional entre as partes.