Bairro Isola, em Milão, entra na lista dos mais 'cool' do mundo

MILÃO, 24 OUT (ANSA) - A publicação cult inglesa Time Out, também com sede em outros países, pede anualmente a milhares de habitantes de grandes cidades que indiquem os melhores lugares de suas cidades.

Na sexta edição do levantamento, entre os 40 bairros mais cool do mundo, apenas um fica na Itália: Isola, em Milão, não por acaso muito amada pelos jovens.

Para fazer a lista, a Time Out leva em conta a comunidade, iniciativas sociais, acesso a espaços abertos e verdes e a vida nas ruas.

No caso de Isola (ilha, em italiano), o nome deriva o fato de o bairro ter sido "cortado" do resto de Milão por uma linha ferroviária.

Após uma requalificação, a área é considerada vivaz e cheio de energia, colorida por artes de rua e cheia de ótimos bares e restaurantes (como Bob, Frida, Ratana e Casa Ramen).

Lojas e galerias independentes, já uma raridade em outras partes da capital econômica da Itália, fazem sucesso por lá (como Ambroeus para artigos vintage e Key Gallery para inspiração criativa).

Além de enclave hipster, Isola mantém seu coração local, com uma feira semanal antiga que abastece os moradores de produtos frescos, a presença de açougueiros e floriculturas de bairro que conhecem a clientela, e uma arquitetura que inclui elegantes edifícios dos anos 1920, perto dos novos arranha-céus. (ANSA).

