Atividade empresarial dos EUA aumenta em outubro, pressões inflacionárias diminuem

NOVA YORK (Reuters) - A atividade empresarial dos EUA subiu em outubro, quando o setor industrial interrompeu sequência de cinco meses de contração com um aumento no número de novos pedidos, e a atividade de serviços acelerou modestamente em meio a sinais de abrandamento das pressões inflacionárias.

A S&P Global informou nesta terça-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI na sigla em inglês) composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, subiu para 51,0 em outubro -- um ponto acima do nível 50 que separa expansão e contração -- em relação a uma leitura final de setembro de 50,2. Foi o nível mais alto desde julho.

Esse foi o sinal mais recente de que a economia dos EUA está resistindo ao aumento das taxas pelo Federal Reserve para conter a inflação. O crescimento persistiu durante todo o ano, mesmo com a expectativa da maioria dos economistas, até recentemente, de que os aumentos de 5,25 pontos percentuais nas taxas do Fed desde março de 2022 desencadeassem uma recessão e um aumento no desemprego.

No final desta semana, o Departamento de Comércio apresentará seu quadro de resultados da atividade econômica para o terceiro trimestre, com economistas consultados pela Reuters estimando que o crescimento do Produto Interno Bruto tenha sido o maior em quase dois anos no período de julho a setembro. A pesquisa da S&P Global sugere que esse impulso foi transferido para o início do quarto trimestre.

"As esperanças de uma aterrissagem suave para a economia dos EUA serão encorajadas pela melhoria da situação observada em outubro", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, em um comunicado.

"A pesquisa S&P Global PMI tem estado entre os indicadores econômicos mais pessimistas nos últimos meses, portanto, a recuperação do crescimento da produção dos EUA sinalizada no início do quarto trimestre é uma boa notícia."

O PMI industrial da pesquisa subiu para o nível de equilíbrio de 50, o mais alto desde abril, interrompendo uma contração superficial no setor que havia começado em maio. A expectativa mediana entre os economistas consultados pela Reuters era de uma leitura de 49,5.

Os novos pedidos de manufatura aumentaram pela primeira vez em seis meses e foram os mais altos desde setembro de 2022.

No setor de serviços, o principal da economia norte-americana, a atividade também desafiou as previsões de uma desaceleração modesta. O PMI ficou em 50,9 este mês, maior nível em três meses e ante uma estimativa mediana de 49,8 da pesquisa da Reuters.

