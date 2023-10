Atividade das empresas no Reino Unido volta a cair em outubro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - As empresas britânicas relataram outro declínio na atividade este mês e as pressões sobre os custos esfriaram ainda mais, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira, destacando o risco de recessão conforme o Banco da Inglaterra se prepara para sua decisão sobre a taxa de juros na próxima semana.

A leitura preliminar do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da S&P Global UK para o setor de serviços caiu em outubro para 49,2, de 49,3 em setembro, marcando a leitura mais baixa desde janeiro e seguindo abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contração, pelo terceiro mês seguido.

Uma pesquisa da Reuters com economistas apontava para uma leitura inalterada.

As empresas de serviços relataram o menor aumento nos custos de insumos desde fevereiro de 2021, embora os preços de venda tenham aumentado por uma taxa ligeiramente mais rápida.

No geral, a pesquisa do PMI apontou para um declínio trimestral na produção econômica de cerca de 0,1%, com o otimismo entre os empresários atingindo seu ponto mais baixo até agora neste ano.

"Isso corrobora nossa opinião de que uma leve recessão está em andamento e de que o Banco da Inglaterra terminou de aumentar as taxas de juros", disse Ruth Gregory, economista-chefe adjunta para o Reino Unido da consultoria Capital Economics.

O PMI do setor industrial britânico subiu para 45,2, contra 44,3 em setembro, o maior patmar em três meses, mas ainda sinalizando uma rápida contração na produção.

O PMI composto, que combina a atividade de serviços e a produção industrial, aumentou de 48,5 para 48,6.

(Por Andy Bruce)