Ataques armados deixam 24 mortos no México, incluindo vários policiais

Ao menos 24 pessoas, incluindo vários policiais, morreram na segunda-feira (23) em três ataques armados em regiões do México muito afetadas pelas ações de narcotraficantes, informaram as autoridades.

No ataque mais violento, um ataque contra uma patrulha policial deixou 13 mortos e dois feridos na cidade de Coyuca de Benítez (sul), informou o Ministério Público do estado de Guerrero, sem especificar quantos policiais e civis faleceram na ação.

Um comunicado divulgado algumas horas antes pelo vice-procurador de Guerrero, Alejandro Hernández, mencionou as mortes de 11 policiais municipais, enquanto o prefeito da cidade, Ossiel Pacheco, anunciou que dois funcionários do município também morreram no ataque: o secretário de Segurança municipal, Alfredo Alonso López, e o comandante da polícia preventiva, Honorio Salinas.

Quatro civis e um policial foram assassinados e duas pessoas ficaram feridas em um ataque no município de Tacámbaro, estado de Michoacán, vizinho de Guerrero.

As duas regiões são cenários frequentes de ações violentas atribuídas aos cartéis do narcotráfico, que comandam corredores estratégicos nos estados para vender drogas ao longo da costa do Pacífico.

Além disso, seis pessoas morreram em um confronto ente supostos traficantes de drogas na cidade de San Miguel Canoa (estado de Puebla, centro), a quase 120 quilômetros da Cidade do México.

O ataque em Coyuca de Benítez aconteceu quando o secretário de Segurança municipal viajava com sua escolta, informou o vice-procurador de Guerrero. Ele disse que a motivação do ataque está sendo investigada.

"Não se tinha conhecimento de ameaças contra os servidores públicos de Coyuca de Benítez", disse Hernández, que sobreviveu a um atentado em 15 de setembro em Chilpancingo, capital de Guerrero.

O secretário López havia assumido o cargo em dezembro do ano passado. O antecessor pediu demissão depois que sofreu um ataque armado, segundo a imprensa local.

Também de acordo com a imprensa, o ataque de segunda-feira foi uma emboscada nas imediações de uma escola.

Mais cedo, as autoridades de Michoacán anunciaram que cinco pessoas morreram quando um grupo de homens armados atacou um irmão do prefeito da cidade de Tacámbaro. O alvo do atentado ficou ferido.

Michoacán, um lugar conhecido por suas atrações turísticas e uma pujante indústria agroexportadora, também é um dos mais violentos do país devido à ação de grupos criminosos dedicados à extorsão e ao narcotráfico.

O México registra uma taxa de homicídios de 25 casos a cada 100.000 habitantes. A média triplicou desde 2006, quando o governo da época declarou guerra ao narcotráfico, com participação militar.

Desde então, também disparou o número de desaparecidos para mais de 112.000 casos atualmente.

str/axm/jla/atm/ag/fp

© Agence France-Presse