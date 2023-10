Agência da ONU encerrará atividades em Gaza na quarta-feira por falta de combustível

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) alertou, nesta terça-feira (24), que será obrigada a encerrar suas operações na Faixa de Gaza na noite de quarta-feira devido à falta de combustível.

"Se não obtivermos combustível com urgência, seremos obrigados a interromper as nossas operações na Faixa de Gaza a partir de amanhã à noite", afirmou a agência na plataforma X (antigo Twitter), no 18º dia de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

As organizações de ajuda humanitária alertaram para a falta de combustível neste pequeno território de 362 km2, onde mais de 2 milhões de pessoas estão aglomeradas.

O combustível é fundamental para abastecer serviços vitais, como os hospitais, que dependem de geradores.

"O tempo está se esgotando. Precisamos de combustível com urgência", disse Juliette Touma, diretora de comunicações da UNRWA, à AFP.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou que seis hospitais da Faixa fecharam por falta de combustível.

Israel impôs um "cerco total" à Faixa de Gaza desde 9 de outubro, em resposta aos ataques do Hamas ao seu território.

Um primeiro comboio de ajuda humanitária entrou em Gaza no sábado, pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. No entanto, não levou combustível.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ajuda não era suficiente e mal representava "uma gota em um oceano de necessidades".

"Sem combustível, a ajuda não pode ser entregue, os hospitais não terão eletricidade e a água potável não pode ser purificada ou mesmo bombeada", criticou Guterres perante o Conselho de Segurança.

ezz/ng/hme/jvb/mb/aa/yr/aa/dd

© Agence France-Presse