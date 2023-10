Ações da China sofrem dificuldades apesar do apoio estatal

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram ligeiramente nesta terça-feira, enquanto as ações de Hong Kong caíram, uma vez que a confiança dos investidores permaneceu fraca, mesmo depois que o fundo estatal Central Huijin comprou fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) para reforçar o mercado em dificuldades.

O índice CSI 300 fechou em alta de 0,4%, mas ainda oscilou em torno de mínimas em quatro anos e meio, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,1%, atingindo o nível mais baixo em quase 11 meses.

O enfraquecimento ocorre em meio à lentidão econômica da China, aos rendimentos mais altos dos EUA e a um sentimento global frágil devido aos temores de uma escalada da guerra entre Israel e Hamas.

"Houve um excesso de correção irracional, já que os investidores ignoraram os dados de crescimento da China, que foram melhores do que o esperado", escreveram os analistas da Nanjing Securities em nota.

A Central Huijin, que faz investimentos em ações em nome do governo central da China, disse que comprou ETFs na segunda-feira e "continuará a aumentar as participações no futuro", depois que as ações blue-chip do país atingiram mínimas vistas pela última vez desde fevereiro de 2019.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,20%, a 31.062,35 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,05%, a 16.991 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,78%, a 2.962 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,37%, a 3.487 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,12%, a 2.383 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,36%, a 16.309 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,00%, a 3.083 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,19%, a 6.856 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)