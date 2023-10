Ucrânia repele ataque de drones russos, mas destroços danificam armazém em Odessa, diz Kiev

KIEV (Reuters) - A Ucrânia abateu 14 drones e um míssil de cruzeiro disparados pela Rússia contra o sul e o leste do território ucraniano durante a noite, mas os destroços de um drone derrubado danificaram um armazém no porto de Odessa, no Mar Negro, disseram autoridades nesta segunda-feira.

As defesas aéreas ucranianas derrubaram nove drones Shahed, de fabricação iraniana, sobre a região sul de Odessa, que abriga os principais portos do Mar Negro da Ucrânia, e ninguém ficou ferido, escreveu o governador Oleh Kiper no Telegram.

Não houve comentários de Moscou, que nega ter como alvo a infraestrutura civil.

A Rússia tem intensificado os ataques à infraestrutura portuária e de grãos desde que abandonou um acordo firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em julho, que permitia a Kiev enviar seus grãos pelo Mar Negro.

A Ucrânia, grande produtora de grãos, vem tentando estabelecer um novo corredor de transporte para reavivar suas exportações pelo Mar Negro, tradicionalmente sua principal rota para os mercados globais, apesar do bloqueio russo.

As regiões de Kherson, no sul, Donetsk, no leste, e Sumy, no nordeste, também foram alvos de ataques, informou o Ministério do Interior.

Todos os 14 drones, incluindo 13 Shaheds, e um míssil de cruzeiro foram abatidos no ataque, disse a Força Aérea, elogiando os sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente.

"As armas ocidentais provaram e continuam provando sua eficácia no campo de batalha", escreveu Mykola Oleshchuk, comandante da Força Aérea, em um comunicado no Telegram.

A Rússia tem realizado ataques aéreos frequentes na Ucrânia desde o início de sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Kiev teme que a Rússia intensifique os ataques à sua rede elétrica para paralisar a infraestrutura à medida que o inverno chega.

O gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que um bombardeio russo atingiu uma usina termelétrica na região de Donetsk na noite de domingo. O Ministério do Interior disse que houve um grande incêndio.

(Por Olena Harmash e Lidia Kelly em Melbourne)