Pele mais macia? Testei sérum de vitamina C e me surpreendi com resultado

Faz um tempo que comecei a me preocupar mais com a saúde da minha pele, beber mais água e usar o protetor solar diariamente. Podem parecer simples, mas essas ações já fizeram bastante diferença. Meu rosto, que é oleoso, passou a ficar mais limpo e hidratado.

Para melhorar a minha rotina de cuidados com a pele, resolvi procurar produtos de skincare e encontrei a linha Botik Vitamina C da Boticário, que vem com: um Gel de Limpeza Facial Antioxidante, um sérum de Alta Potência Vitamina C, um Creme Hidratante Antioxidante e um Gel Creme Multiprotetor FPS 50.

Como tenho dificuldade em manter uma rotina com muitos produtos, resolvi testar dois itens da linha Botik: o sérum e o gel de limpeza.

Depois de passar duas semanas usando os produtos, me surpreendi bastante com o resultado: minha pele ficou mais firme, macia e lisa. O sérum, que passava à noite, ajudou ainda a deixar minha pele mais clara, sem aquelas manchinhas rosinhas que tinham nas minhas bochechas e testa.

O gel de limpeza, que usava pela manhã para tirar o sérum, cumpriu bem seu papel, transformando meu rosto, que era bastante oleoso, em um mais limpo.

Como é recomendado usar poucas gotas a cada aplicação, creio que o produto ainda vai durar por muitos meses.

No começo do tratamento, sentindo oleosidade e necessidade de cuidado Imagem: Acervo Pessoal

Para quem é o produto

O gel de limpeza é indicado para qualquer faixa etária, já o sérum é mais voltado para quem já está perdendo colágeno ou sentindo os efeitos do tempo no rosto, tem manchinhas ou quer manter a pele com uma textura mais lisa.

Pele mais macia e firme

Desde o primeiro dia, sempre passava o gel de limpeza para estar com o rosto limpo. A embalagem indica a aplicação de três a quatro gotas. Usei quatro e na hora senti um excesso do produto. Ouvindo especialistas, descobri que essa quantidade pode ser menor, dependendo do tamanho do seu rosto.

No quarto dia foi quando passei as três gotas do sérum e senti que a quantidade me atendeu. Ele espalhou bem e deixou a minha pele uniforme. Quando totalmente aplicado, deu a sensação de máscara no rosto, porque ficou mais enrijecido.

Em outros dias, resolvi testar passar apenas duas gotas do produto e também fiquei satisfeita. Dependendo do quanto apertava no conta-gotas, a quantidade variava entre duas e três gotas. Por isso, só passe a quantidade necessária para deixar uma camada fina do produto na pele - o que ajudará na absorção e trará economia para seu bolso.

Como é difícil para mim manter uma rotina, só no 12º dia finalmente me acostumei com skincare noturna. Quando passava o sérum, sempre observava meu rosto ficando com a aparência "plástica" e, no último dia, senti a pele um pouco mais macia e limpa. Com o passar do tempo, vi que ela também ficou com o aspecto mais firme, uniforme e liso.

A repórter depois de 15 dias: pele mais firme e lisa Imagem: Acervo pessoal

Cuidados com o produto

Como tenho uma pele mais sensível, acabei sentindo uma certa irritabilidade por alguns dias depois que apliquei o produto. Não chegou a causar uma reação alérgica, por isso continuei aplicando o sérum de noite. Porém, se você começar a passar o produto e tiver alguma reação alérgica, a indicação é parar o uso imediatamente.

No oitavo dia, depois de passar o gel de limpeza de manhã, resolvi usar o hidratante do kit. A pele ficou hidratada e senti um alívio instantâneo no desconforto.

Anote outros cuidados que você deve ter com o produto: não passe o item na região dos olhos, que devem ser mantidos fechados. Também não o aplique se seu rosto estiver machucado ou irritado e se tiver alguma sensação de irritabilidade, use em dias alterados.

Se puder, use de dia

A embalagem informa que o sérum pode ser usado pela manhã ou à noite. Para mim foi mais fácil testá-lo no período noturno, retirando o que ficou no amanhecer seguinte com o gel de limpeza. Mas a empresa indicou a utilização do sérum durante o dia, passando protetor solar antes de sair de casa.

O especialista consultado também indicou o uso logo cedo, pois o produto pode proteger sua pele da poluição. Além disso, você alcançará melhores resultados em razão do maior tempo de aplicação e por ter mais circulação sanguínea no corpo durante o dia, com a absorção sendo maior.

Sobre a embalagem, acho que faltaram algumas informações, como quanto tempo podemos ficar com o produto no rosto e que ele precisa ser retirado na hora da skincare. A empresa me informou que não tem tempo máximo de utilização e que ele precisa ser retirado com o gel de limpeza. Se você passar de manhã, retire à noite. Já se passar de noite, retire ao acordar.

Para que serve o sérum

Com a finalidade de nutrição, os componentes do sérum servem para que o produto seja ativado na pele. No caso desse, da Boticário, que tem como base a vitamina C, ele se diferencia por trabalhar junto com o ácido ascórbico. Essa molécula modificada da vitamina C, por ser mais estável, ajuda o produto a ter uma penetração melhor.

Segundo os especialistas, desempenha a função clareadora, deixando a pele com menos manchas, e ajuda a trazer luminosidade. O produto também desempenha uma ação antioxidante, de antienvelhecimento, estimula a produção de colágeno (graças à junção das vitaminas C e E) e combater os radicais livres.

De imediato, independentemente do seu tipo de pele, você sentirá uma sensação de hidratação e verá um efeito "esticadinho", devido aos componentes do produto. Mas o tempo para ver os resultados, de acordo com os profissionais, seria maior do que apenas duas semanas. Para a pele ficar mais jovem, seria necessário um período de quatro a seis meses.

Se você usar o produto durante o dia, lembre-se sempre de aplicar o protetor solar de três em três horas. Caso transpire muito, reaplique o protetor, mesmo se ficar dentro de casa - afinal, as luzes das lâmpadas e computadores podem ser prejudiciais para a pele. Como a vitamina C é muito sensível ao Sol, é importante manter a embalagem longe da claridade.

Fontes

Emerson Barbosa, coordenador do curso de Biomedicina e Estética e Cosmética da Estácio, e Flávia C S Maklouf, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologista

