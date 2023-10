Terceiro comboio de ajuda a Gaza entra na passagem de Rafah vindo do Egito, dizem fontes

CAIRO (Reuters) - Um terceiro comboio de caminhões de ajuda humanitária entrou na passagem de Rafah, a partir do Egito, nesta segunda-feira, com destino à Faixa de Gaza sitiada, informaram um trabalhador humanitário e duas fontes de segurança.

As entregas humanitárias por meio de Rafah começaram no sábado, depois que disputas sobre os procedimentos de inspeção da ajuda e bombardeios no lado de Gaza da fronteira deixaram os materiais de socorro retidos no Egito.

Rafah é a principal passagem de entrada e saída de Gaza que não faz fronteira com Israel. Desde que Israel impôs um "cerco total" ao enclave em retaliação a um ataque de militantes do Hamas em 7 de outubro, Rafah se tornou o foco dos esforços para entregar ajuda.

No sábado e no domingo, 34 caminhões passaram por lá. O número de caminhões no comboio de segunda-feira foi semelhante ao de cada um desses dias, disseram o trabalhador humanitário e as fontes de segurança.

Autoridades da ONU afirmam que seriam necessários cerca de 100 caminhões por dia para atender às necessidades essenciais de Gaza, que abriga 2,3 milhões de pessoas e onde os estoques de alimentos, água e combustível estão acabando.

(Reportagem de Yusri Mohamed e Ahmed)