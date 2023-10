Suíça se inclina mais para direita em eleição marcada por medo da imigração

ZURIQUE (Reuters) - Os eleitores suíços se inclinaram mais para a direita do espectro político em uma eleição nacional no domingo, fornecendo ao conservador Partido do Povo Suíço (SVP) mais assentos no Parlamento, conforme preocupações com o aumento da imigração superaram temores pelo meio ambiente, de acordo com os resultados finais nesta segunda-feira.

Embora seja improvável que a mudança altere a composição do Conselho Federal que governa o país, composto por sete membros de quatro partidos diferentes -- incluindo dois do SVP --, os analistas disseram que o pleito indicou uma mudança no ambiente político.

O resultado sugere um afastamento de temas progressistas, como meio ambiente e transporte, e um retorno ao conservadorismo, segundo eles, após um período marcado por crises como a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia.

O SVP consolidou seu lugar como o maior grupo na câmara baixa do Parlamento, aumentando sua participação nos votos para 28,6%, de acordo com dados do Departamento Federal de Estatísticas da Suíça.

O aumento -- 3 pontos percentuais a mais do que na eleição de 2019 -- significa que o SVP conquistou 62 assentos no Conselho Nacional de 200 membros, nove a mais do que tinha antes.

O resultado também foi visto como uma rejeição dos partidos vistos como representantes da elite política, que foram criticados por estarem fora de sintonia com os eleitores comuns, à medida que o custo de vida -- particularmente dos cuidados com a saúde -- aumenta.

"As consequências das políticas de asilo, imigração e energia da esquerda verde são devastadoras para o nosso país", disse o SVP em um comunicado no final do domingo.

O SVP também destacou os gastos com o sistema de asilo e argumentou que as taxas de criminalidade estavam aumentando por causa da imigração.

O segundo maior partido da Suíça, o Partido Social Democrata (SP), também aumentou ligeiramente sua parcela de votos para 18%.

Mas, apesar de ter acrescentado mais dois parlamentares, elevando seu total para 41, disse estar preocupado com a inclinação do país para a direita.

O grande perdedor da eleição foi o Partido Verde, cujo apoio caiu 3,8 pontos percentuais, perdendo cinco assentos.

(Por John Revill)