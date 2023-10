S&P 500 e Nasdaq rondam mínimas em 5 meses com rendimento de 10 anos acima de 5%

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram mínimas em cerca de cinco meses nesta segunda-feira, com o rendimento do Treasury com vencimento em dez anos superando a marca crucial de 5%, enquanto investidores aguardavam os resultados das maiores empresas de tecnologia do mundo e dados econômicos importantes.

O rendimento do título de dez anos do governo dos Estados Unidos atingiu um pico desde julho de julho de 2007 acima de 5%, marca que havia tocado brevemente na semana passada.

"Esta contínua força (econômica) lançou dúvidas sobre se as taxas de juros realmente atingiram o pico, mesmo que o Fed ainda pareça muito suscetível a deixar os juros inalterados", disse Rupert Thompson, economista-chefe do Kingswood Group.

O S&P 500 caiu abaixo dos 4.200 pontos, um nível técnico que os mercados acreditam que poderia desencadear novas perdas rumo ao nível de 4.000.

O foco permanecerá na temporada de resultados corporativos amplamente positivos. Das 86 empresas do S&P 500 que reportaram lucros até agora no terceiro trimestre, 78% ficaram acima das estimativas dos analistas, de acordo com dados do LSEG.

Os investidores também acompanhavam as tensões no Médio Oriente depois de Israel ter bombardeado Gaza e também ter atingido o sul do Líbano durante a noite, em sinais de que o conflito estava se espalhando.

A leitura do PIB dos EUA, de quinta-feira, será monitorada de perto em meio às expectativas de que a economia expandiu robustos 4,2% no terceiro trimestre, o que pode justificar uma política monetária mais restritiva.

Os investidores também acompanharão o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Fed, referente a setembro, a ser divulgado no final desta semana.

Às 11:20 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,02%, a 4.223,22 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,09%, a 33.098,51 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,20%, a 12.957,29 pontos.