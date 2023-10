'Mirou na minha cara e não conseguiu disparar', diz aluna de escola atacada

Do UOL, em São Paulo

Uma aluna da Escola Estadual Sapopemba, zona leste de São Paulo, alvo de um ataque hoje, disse que o atirador mirou no seu rosto, mas não conseguiu disparar. Uma adolescente de 17 anos morreu e outras duas ficaram feridas.

O que aconteceu

A estudante enviou um áudio à família relatando o que aconteceu. Na gravação, à qual o UOL teve acesso, ela tranquiliza os familiares ao dizer que conseguiu sair da escola. "Que cena horrível, gente", diz, chorando.

A aluna contou que estava dentro da sala — a primeira do corredor — quando ouviu um disparo. Ela narra que uma colega tentou fechar a porta, mas foi impedida pelo atirador, que recarregou a arma várias vezes. Segundo ela, a turma estava em aula vaga no momento do ataque.

O menino veio, colocou o pé e já começou a atirar.

Relato de aluna da Escola Estadual Sapopemba

A adolescente diz acreditar que o atirador era um colega de sala que sofria bullying. "Ele foi direto na minha sala, nos meninos do fundo que zoavam ele", detalha. Segundo ela, o adolescente conseguiu atirar em alguém que estava na sala, mas ela não conseguiu ver quem era.

Eu não sabia o que fazer, eu só abaixei minha cabeça e pedi para Deus me livrar do mal. Ele mirou na minha cara e não conseguiu disparar. Comecei a sair correndo e vi uma menina morta no chão (...) O portão estava fechado e uns meninos do 3º ano pularam e conseguiram estourar o portão da secretaria. E foi aí que a gente saiu.

Relato de aluna da Escola Estadual Sapopemba

O ataque

Um aluno de 16 anos do primeiro ano do ensino médio é apontado pela polícia como sendo o autor do ataque. Ele foi apreendido usando o uniforme da escola.

Todas as vítimas baleadas são mulheres. Uma delas foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. As outras duas têm quadro estável e não correm risco de morte. As informações foram passadas pela PM ao UOL.

A reportagem teve acesso a um vídeo em que o atirador aparece disparando à queima-roupa contra a cabeça da vítima que morreu quando ela descia as escadas da escola.

Por meio de nota, o governo de São Paulo disse que "a prioridade nesse momento é o atendimento às vítimas e o apoio psicológico aos alunos, profissionais de educação e familiares". "O Governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas", diz o texto.