Reforço militar dos EUA no Oriente Médio pode escalar conflito Israel-Hamas, diz Lavrov

O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse, nesta segunda-feira (23), que o reforço da presença militar americana no Oriente Médio representa um risco de "escalada" do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Em alusão ao envio de navios de guerra americanos ao Oriente Médio durante uma reunião diplomática regional em Teerã, Lavrov apontou que "quanto mais um Estado toma medidas pró-ativas desse tipo, maior é o risco de uma escalada do conflito".

Lavrov considerou que os Estados Unidos já são um dos "países que mais intervêm" nesse conflito.

No entanto, o ministro afirmou que tanto a atuação de Washington como a da União Europeia (UE) eram necessárias para se obter uma solução diplomática. "Temos que agir nos baseando no potencial coletivo dos países da região e da União Europeia e, provavelmente, dos Estados Unidos, e é difícil prescindir deles", disse.

O chefe da diplomacia russa fez tais declarações à margem de uma reunião em Teerã com seus homólogos iraniano, turco, armênio e azerbaijano destinada a encontrar uma saída para as tensões entre Azerbaijão e Armênia, sem as potências ocidentais.

Segundo Lavrov, os participantes também falaram sobre o conflito israelense-palestino e manifestaram "posições muito próximas".

"A Rússia não aceita nenhuma manifestação de terrorismo, nenhuma manifestação de violência que viole o direito humanitário internacional, incluindo o uso indiscriminado da força", disse Lavrov à imprensa.

