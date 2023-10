Veja 3 dicas para você conseguir emagrecer sem parar de comer pão

Um pãozinho no café da manhã ou no lanche da tarde alegra o dia de muita gente.

E é possível comer o alimento sem culpa e sem prejudicar a perda de peso, basta fazer escolhas saudáveis e não exagerar na quantidade. Veja algumas dicas:

Quanto mais natural, melhor!

Evite os alimentos ultraprocessados (como alguns pães de forma "clássicos") e prefira os pães de fermentação natural, os caseiros ou até mesmo o tradicional pão francês de padaria. Eles são digeridos mais facilmente pelo organismo.

Combine com proteínas

A proteína é aliada do emagrecimento, pois confere saciedade e evita que o carboidrato do pão seja absorvido rapidamente e gere um pico de açúcar no sangue —processo que eleva a produção de insulina, hormônio que favorece o acúmulo de gordura corporal.

Por isso, coma sempre seu pãozinho como ovo, carne, frango desfiado, queijo branco, ricota, patê de atum etc.

Inclua vegetais

Rúcula, alface, cenoura ralada, tomate, cebola e pepino são fontes de fibras, que também dão saciedade e tornam mais lenta a absorção de carboidratos.

