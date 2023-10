Ofensiva terrestre de Israel pode castigar mais população da Faixa de Gaza, diz imprensa francesa

Os principais jornais franceses desta segunda-feira (23) se preocupam com a iminente ofensiva terrestre israelense na Faixa de Gaza. Os diários temem um massacre da população palestina confinada pelo cerco total imposto ao enclave por Israel.

"Em direção ao ataque fatal" é a manchete do jornal Libération, que traz na capa uma foto de moradores entre destroços de prédios na Faixa de Gaza. "A invasão do território palestino que o exército israelense prepara desde o ataque de 7 de outubro se anuncia extremamente difícil diante da densidade populacional e do conhecimento do terreno pelos homens do Hamas. Civis correm o risco de pagar um preço alto", diz o diário.

Em editorial, o Libé considera que a ofensiva se anuncia "sangrenta", com a previsão de castigar ainda mais a população palestina, militares israelenses e reféns sequestrados pelo Hamas. "As autoridades israelenses estão conscientes de todos esses perigos, mas elas consideram que não há outra escolha", diz o editorialista.

Para Libé, Israel quer se vingar da humilhação com os ataques surpresa do Hamas há pouco mais de duas semanas, além do objetivo de erradicar o grupo terrorista. "Mas podemos fazer desaparecer um mal causando um mal tão grande em troca?", questiona o editorial.

"O exército israelense aumenta a pressão antes da ofensiva terrestre contra o Hamas" é o título de uma matéria no jornal Le Figaro. O diário destaca que 360 mil reservistas estão posicionados na fronteira do enclave, enquanto os bombardeios se intensificam na Faixa de Gaza.

Israel deixa claro que a perspectiva de uma operação por terra se aproxima, avalia o jornal, lembrando que, no sábado (21), as Forças Armadas do país indicaram que "planos foram aprovados para estender a ofensiva". No domingo (22), um comunicado assinado pelo general Tamir Yedai, direcionado aos soldados, diz: "após dias de treinamento, vocês estão mais fortes do que nunca. É uma guerra e nós vamos vencê-la".

Riscos para Israel

O jornal Les Echos aborda os riscos que Israel corre se sua entrada na Faixa de Gaza se concretizar. "Israel pode ser atacado por aliados do Irã - como o Líbano, a Síria, o Iêmen e o Iraque", afirma o diário. No domingo, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollallahian, advertiu que a situação no Oriente Médio pode se tornar "incontrolável" caso não haja "imediatamente um fim aos crimes contra a humanidade e e ao genocídio em Gaza".

Les Echos lembra que, até o momento, confrontos ocorreram na fronteira entre Israel e o Líbano, onde atua o grupo xiita Hezbollah. No domingo, Tel Aviv anunciou a evacuação de 14 localidades israelenses próximas ao território libanês, temendo ataques no local. "Se o Hezbollah decidir entrar na guerra, ele cometerá o maior erro de sua existência. Vamos atacá-lo de uma maneira que não se pode imaginar", ameaçou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.