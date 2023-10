Ataque a tiros em escola de SP deixa um morto e pelo menos dois feridos

Do UOL, em São Paulo

Uma pessoa morreu após um ataque com arma de fogo em uma escola do bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã de hoje.

O que aconteceu?

O aluno L.O.T., de 16 anos, atirou em três pessoas na Escola Estadual Sapopemba —uma delas morreu. As outras duas têm quadro estável e não correm risco de morte. As informações foram passadas pela PM ao UOL.

Todas as vítimas baleadas são mulheres. Uma delas foi baleada na cabeça, outra no tórax e outra na clavícula. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Sapopemba.

A pessoa detida pela polícia estava com uniforme da escola e estudava no primeiro ano do ensino médio.

A arma utilizada no crime foi apreendida.

O suspeito detido pela polícia foi encaminhado ao 70º DP, segundo a PM. O UOL buscou a Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria de Educação de São Paulo para saber mais informações sobre o suspeito detido e não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

