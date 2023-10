'O Brasil é um exemplo para o mundo de sustentabilidade', afirma Alckmin

São Paulo, 23 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reforçou o compromisso do governo com a sustentabilidade na abertura da 23ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, nesta segunda-feira, 23, em São Paulo. "O Brasil é um exemplo para o mundo de sustentabilidade", afirmou o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo ele, o País já reduziu em 48% o desmatamento da floresta amazônica, que, enfatizou, "não era feito por agricultores, mas sim por grileiros de terra".

Alckmin ainda destacou o uso de biocombustíveis no País, que tem 83% de veículos flex na frota e adota mistura de 27% etanol anidro na gasolina.

Ele também espera avanços nessas políticas com a perspectiva de aprovação Projeto de Lei (PL) Combustível do Futuro, que prevê que a mistura do etanol anidro na gasolina aumente para 30%.