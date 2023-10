NOVA APOSENTADORIA com VALOR MAIOR pelo INSS foi CONFIRMADA HOJE (23)? Veja

O Ministério da Previdência Social divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para outubro de 2023, beneficiando 37 milhões de aposentados e pensionistas. Os depósitos começarão em 25 de outubro, sem previsão de alterações nos valores.

As datas de pagamento variam conforme a faixa de renda dos beneficiários, distinguindo aqueles que recebem até um salário mínimo dos que possuem renda superior ao piso nacional.

Para determinar a data de recebimento, basta observar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Beneficiários com histórico de recebimento seguirão o calendário habitual.

Calendário de pagamento do INSS em outubro

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 1º de novembro

Final 2 e 7: 3 de novembro

Final 3 e 8: 6 de novembro

Final 4 e 9: 7 de novembro

Final 5 e 0: 8 de novembro

Os segurados do INSS podem consultar seus extratos e realizar várias operações relacionadas aos benefícios por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para acessar, é necessário fazer login com a conta Gov.br, que é o login único para serviços digitais do governo federal.

Entre as funcionalidades disponíveis estão a visualização do extrato de pagamento de benefícios, valores a serem recebidos no próximo calendário, datas de pagamento, agendamento de perícias e outros serviços relacionados à seguridade social.

Além das modalidades de aposentadoria por idade, invalidez e outras, o INSS também abrange benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.