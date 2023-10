Nigéria prende mais de 70 pessoas acusadas de organizar casamento homossexual

As forças de segurança da Nigéria prenderam mais de 70 jovens acusados de organizar um casamento homossexual no estado de Gombe, norte do país, informaram as autoridades nesta segunda-feira (23).

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é ilegal na Nigéria. Gombe, que faz parte dos estados do norte, tem maioria muçulmana e a lei islâmica é aplicada paralelamente à legislação federal e estatal.

No sábado, o Corpo de Segurança e Defesa Civil (NSCDC) da Nigéria, uma organização paramilitar, invadiu um espaço em Gombe e prendeu jovens, que acusa de realizar uma "festa gay" e de planejar um casamento entre dois homens, informou o porta-voz local do NSCDC, Buhari Saad.

"Prendemos 76 supostos homossexuais (...) que comemoravam um aniversário organizado por um dos que planejava se casar" com seu parceiro durante o evento, indicou Saad.

Conforme estipulado pela lei islâmica sharia, a homossexualidade é punível com morte no norte da Nigéria - embora a pena nunca seja aplicada.

Em 2014, a Nigéria aprovou uma legislação que torna ilegal os casamentos e as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo.

Saad não especificou se os presos serão julgados por um tribunal islâmico ou pela jurisdição do Estado.

abu/pma/lcm/an/mb/ms/aa

© Agence France-Presse