Neomille obtém licença em MS para produzir etanol, óleo e farelo para ração

São Paulo, 23 - A Neomille, do setor de bionergia, acabou de obter licença de operação do governo de Mato Grosso do Sul e pode iniciar os trabalhos de processamento de milho, no município de Maracaju.

Segundo nota da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a nova unidade demandou investimento de R$ 1 bilhão e vai produzir etanol de milho, óleo de milho, farelo para ração a partir dos resíduos do processamento e energia.

A Neomille pertence à CerradinhoBio, maior complexo produtor de bioenergia da América Latina com operações em Chapadão do Céu.

Embora a Neomille já possa iniciar as operações, o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, disse que a intenção é inaugurar oficialmente a unidade apenas em janeiro.

Em uma primeira fase, a Neomille entra em operação com processamento de 600 mil toneladas de milho e produção de aproximadamente 280 mil metros cúbicos de etanol/ano. Há, ainda, a previsão de iniciar o projeto da segunda fase, que é de ampliação para duplicar a atual capacidade.