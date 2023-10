Não é o caso de ter detector de metais na entrada de escolas, diz coronel

Em entrevista ao UOL News, o coronel da reserva da PM-SP José Vicente não vê necessidade de colocar detector de metais na entrada das escolas. O oficial defende medidas mais amplas para combater os casos de violência nas instituições, como o ataque a tiros ocorrido na manhã de hoje em São Paulo e que deixou pelo menos uma aluna morta e duas feridas.

Não é o caso [de se implementar detectores de metais]. A entrada dos alunos é muito tumultuada. Isso atrapalharia terrivelmente o andamento da rotina escolar. A polícia tem que ter uma análise de vulnerabilidade de cada estabelecimento, de tal forma que as escolas mais vulneráveis suscitam mais cuidados em termos da presença de policiais. A polícia sabe onde são essas escolas e deve direcionar um esforço concentrado de atenção em sua gestão. José Vicente, coronel da reserva da PM-SP

Vicente reforçou que a escola "deve ser a primeira prioridade do policiamento", o que ajudaria a inibir ataques violentos. O coronel acrescentou que, além de haver um reforço no monitoramento policial, é preciso que o Estado olhe com cuidado para o ambiente escolar e familiar e providencie acompanhamento psicológico.

É importante que as escolas tenham uma conduta de disciplina em relação à tranquilidade de estudo e trabalho de alunos e professores. O trabalho da polícia é o de fiscalização dos arredores e estar presente na entrada e na saída das escolas, em um momento de vulnerabilidade dos alunos. Essa presença já é bastante dissuasória de problemas que podem acontecer. As escolas precisam ter controle do acesso dos alunos. O uniforme ajuda na fiscalização de acessos indevidos. José Vicente, coronel da reserva da PM-SP

Josias: Brasil vive epidemia de violência em escolas e não sabe lidar com ela

Os casos de violência nas escolas se tornaram uma epidemia no Brasil e o país ainda não sabe como enfrentar este problema. A avaliação é de Josias de Souza, que ressaltou a necessidade de um esforço conjunto das diversas esferas governamentais, das famílias e dos profissionais de educação para mitigar este problema.

Não podemos analisar esse episódio como um caso isolado. O Brasil está submetido a problemas cada vez mais agudos e não consegue resolver suas moléstias sociais. O país morre a conta-gotas nas estatísticas de homicídio. Mata-se em toda parte, inclusive nas escolas. A reiteração da violência nas escolas precisa conduzir o Brasil a duas conclusões óbvias. Estamos diante de uma epidemia, e não sabemos como lidar com ela. Josias de Souza, colunista do UOL

