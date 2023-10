Milan obtém lucro em balanço financeiro pela 1ª vez em 17 anos

MILÃO, 23 OUT (ANSA) - O Milan aprovou nesta segunda-feira (23) seu balanço financeiro da temporada 2022/23 e, pela primeira vez em 17 anos, registrou um lucro líquido de pouco mais de seis milhões de euros.

Além do valor positivo, os rossoneri foram impulsionados por receitas avaliadas em 404,5 milhões de euros, um aumento de 36% em comparação com os registros de 2021/22. O número estabeleceu um novo recorde na história do Milan.

"Após um capítulo inicial de recuperação e relançamento, o Milan passa agora por uma nova e importante fase de evolução sob a liderança da RedBird Capital, colocando o clube no caminho ideal para continuar o seu crescimento", escreveu a equipe italiana.

O clube apontou que a positiva evolução financeira milanista foi impulsionada pelas receitas comerciais e patrocínios, direitos televisivos, bilheteria e bonificações por ter chegado nas semifinais na Liga dos Campeões. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.