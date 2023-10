Mercado precisa ceder, diz Campos Neto sobre parcelado sem juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que está buscando uma solução para o parcelado sem juros no Brasil e que mercado precisa ceder para que questão seja resolvida. Campos Neto participou de um evento realizado pelo Estadão nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

BC colocou em negociação com o setor privado proposta para limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito. Campos Neto diz que o intuito da reunião é encontrar uma solução a questão do parcelamento. "Entendemos que para ter uma soluçao estrutural precisamos que as várias peças [do mercado] estejam dispostas a ceder", afirma Campos Neto.

Campos Neto diz que reunião foi feita, porque o BC entende que o mercado não iria conseguir achar uma solução ao problema de forma organizada, devido aos diversos interesses de cada agente do mercado. A reunião foi feita com representantes do varejo, de bancos e do setor de cartões.

Começamos a achar que não fazer nada, achar que o mercado ia achar uma solução e se reequilibrar, poderia não acontecer de forma organizada. A solução que foi proposta era ter algum tipo de autoregulação, mas é muito dificil, porque são setores diferentes, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

Carta da Abranet

A Abranet (Associação Brasileira de Internet) escreveu carta contrária a limitação do parcelamento. Campos Neto diz que recebeu carta com surpresa.

"Foi uma surpresa pra mim, porque eles estavam na reunião, poderiam ter falado. Eu achei que não cabia, mas acho que é um tema que vamos conversar. O que estamos tentando é achar uma solução para que as pessoas possam continuar comprando no parcelado sem juros sem virar uma bola de neve", afirma Campos Neto

Questionado sobre o que o BC pode fazer para resolver a situação, Campos Neto não deu detalhes. O presidente do BC disse que o "BC pode sempre propor" soluções.