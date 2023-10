Médica morre após bater carro em poste em Mato Grosso

Uma médica de 45 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT).

O que aconteceu?

Adilma Martins da Silva Moraes dirigia com as duas filhas no banco traseiro do carro quando perdeu o controle do veículo, no Distrito Industrial.

A colisão com o poste derrubou fios de alta tensão, que ficaram próximos ao carro.

A médica sobreviveu à colisão, mas foi eletrocutada ao descer do carro para abrir a porta e retirar as crianças do veículo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi eletrocutada. Pouco depois, uma explosão ocorre e as crianças correm.

As duas crianças não ficaram feridas, segundo a Polícia Civil. Um incêndio foi causado pelo acidente, segundo a Polícia Civil.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, e a morte de Adilma foi constatada no local.