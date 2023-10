McDonald's lança programa de fidelidade no Brasil

O McDonald's acaba de lançar seu programa de fidelidade, chamado de "Meu Méqui". Na iniciativa, consumidores vão acumular pontos que poderão ser trocados por produtos em todos os restaurantes da rede.

O que aconteceu

O McDonald's anunciou a criação de um programa de fidelidade próprio, o "Meu Mequi".

Na plataforma, os consumidores vão acumular pontos que poderão ser trocados por produtos nos restaurantes da rede.

Para promover a adesão, a rede dará, logo na 1 ª compra após o cadastro, mais 6 mil pontos no programa - com eles, o consumidor poderá pegar 1 casquinha, 1 café ou 1 pão de queijo.

A iniciativa tenta ampliar as vendas via canais digitais da marca, que já responde por 61% das vendas totais no Brasil - seja ela feita por alguma tela, no celular, aplicativo, autoatendimento nas lojas ou pedidos antecipados no serviço de Drive Thru.

Para participar, o consumidor precisa baixar o aplicativo do McDonald's e fazer o cadastro.

Após o registro, as compras identificadas nos canais de vendas físicos ou digitais da rede, são convertidas em pontos: cada R$ 1 vira 100 pontos.

Os prêmios variam de acordo com a quantidade de pontos acumulados, que duram por seis meses.

Somos o primeiro país da América Latina a receber o Meu Méqui, que é mais do que um programa de fidelidade, é uma nova modalidade de negócios que vai beneficiar e customizar ainda mais a experiência digital do consumidor no McDonald's

Sérgio Eleutério, diretor de marketing do McDonald's no Brasil

Veja os valores e produtos disponíveis:

6.000 pontos: 1 casquinha, 1 café premium 100ml ou 1 pão de queijo

12.000 pontos: 1 McColosso Chocolate, 1 Cheeseburger ou 1 McFritas pequena

20.000 pontos: 1 Sundae, 1 McChicken ou 1 McFritas média

30.000 pontos: 1 McShake 400mL, 1 Duplo Burger com Queijo ou 1 McFritas Grande

40.000 pontos: 1 Mcflurry Ovomaltine, 1 sanduíche clássico (Big Mac, Cheddar McMelt ou Quarteirão) ou 1 Chicken McNuggets com 10 unidades e molho

50.000 pontos: 1 Big Tasty, 1 McLanche Feliz ou 1 McOferta Core (Big Mac, Cheddar McMelt, Quarteirão ou McChicken)

Campanha explicativa

Para divulgar o lançamento, a marca criou uma campanha que estará em canais abertos e de TV a cabo, mídia exterior, rádio e canais digitais, além de um time de influenciadores que explicarão as funcionalidades do programa.

Assista ao comercial, criado pela agência Galeria: