'Beiçola do Privacy' é alvo do MP após divulgar conteúdo adulto em outdoors

A criadora de conteúdos adultos e de humor Martina Oliveira, de 20 anos, conhecida nas redes sociais como "Beiçola do Privacy/OnlyFans" (plataformas de conteúdo adulto), foi notificada pelo MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) por dano ambiental.

O que aconteceu:

O aviso ocorre após a jovem divulgar o seu perfil de conteúdo adulto em outdoors, cartazes e pôsteres lambe-lambe espalhados por diferentes locais, inclusive avenidas, de Porto Alegre.

A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre instaurou o inquérito civil por poluição visual e notificou a jovem. No entanto, o órgão alega que as ações não têm relação com o conteúdo divulgado por Martina.

Um dos outdoors de Martina, por exemplo, dizia: "Quer me ver pelada?", acompanhado de um QR Code que dava para a página de Martina no Privacy — plataforma de conteúdo adulto brasileira, semelhante ao OnlyFans.

A instauração do procedimento ocorreu após representação do secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre ao MPRS. O UOL confirmou a abertura do procedimento contra Martina.

O objetivo do inquérito é apurar "dano ambiental em razão de poluição visual decorrente da afixação irregular de cartazes em espaços públicos e privados, sem autorização do município".

"A pessoa [Martina] foi notificada para apresentar no MPRS informações sobre cartazes afixados em diversos locais pela cidade. Tanto o inquérito civil quanto a notificação nada tem a ver com o conteúdo dos materiais", destaca o promotor de Justiça responsável pelo inquérito, Felipe Teixeira Neto.

Nesta segunda-feira (23), Martina divulgou nas redes sociais que recebeu a notificação do MP e ainda aproveitou o caso para fazer uma promoção de R$ 9,99 da assinatura do seu perfil na plataforma de conteúdo adulto. Em uma foto publicada nos stories, com o inquérito em mãos, ela escreveu: "Obrigada Ministério Público [emoji de coração no lugar dos olhos]".

O UOL tenta contato com Martina para pedido de posicionamento sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

A ideia do outdoor

Em entrevista ao UOL em setembro, Martina afirmou que os dois outdoors foram colocados na cidade no início de setembro para divulgar seu trabalho e atrair mais assinantes para sua conta no Privacy — ela também já contou como trabalha com avaliações de pênis de seguidores.

"Faz tempo que eu tinha essa ideia de fazer o outdoor, por ser uma coisa grande que chamaria muito a atenção. Achei uma empresa que topou a ideia e colocamos em duas avenidas bastante movimentadas, o que deu uma grande repercussão", disse Martina.

Para a instalação dos outdoors, Martina disse que desembolsou cerca de R$ 5 mil, por 30 dias de publicidade.

Após reclamações de moradores e denúncias na prefeitura, a jovem afirmou que faria modificações nas mensagens dos outdoors.

Procurada pelo UOL na ocasião, a Prefeitura de Porto Alegre disse que: "Conforme disposto na Lei Municipal 8279, em seu artigo 51, é proibida a colocação ou fixação de veículos de divulgação (VD) que contenham qualquer conteúdo que induza, direta ou indiretamente, à prostituição. Desta forma, após tomar conhecimento do VD em questão, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) irá notificar a empresa de propaganda".