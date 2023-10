Mais de 3 em cada 4 italianos defendem saúde pública

ROMA, 23 OUT (ANSA) - Mais de três em cada quatro italianos acreditam que a saúde deve ser pública, e mais de 90% defendem que seja uma prioridade no orçamento, com 37% acreditando que merece o primeiro lugar.

Os dados são de uma pesquisa do Instituto Piepoli para Federação Nacional dos Conselhos de Médicos Cirurgiões e Dentistas (Fnomceo), apresentada nesta segunda-feira (23).

O levantamento foi feito online e por telefone e ouviu 1000 pacientes e 300 médicos.

A maioria dos italianos apoia o sistema de saúde regional, mas no norte do país a satisfação é de 69%, enquanto no sul e nas ilhas é de 41%.

Ao todo, 76% acreditam que a saúde deve ser predominantemente pública.

"Hoje, os cidadãos estão pedindo que o Estado e as regiões trabalhem juntos para superar as disparidades de tratamento entre o norte e o sul, bem como entre o centro e a periferia. A saúde do futuro deve ser pública, participativa, adequadamente financiada e com um número adequado de profissionais", avaliou o presidente da Fnomceo, Filippo Anelli. (ANSA).

