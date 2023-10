Lula volta a despachar do Planalto após cirurgia no quadril

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou nesta segunda-feira (23) ao Palácio do Planalto após uma cirurgia no quadril. Desde o procedimento, ele vinha despachando no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Apesar do retorno, ele só poderá voltar a viajar em até oito semanas, prazo que pode impedir sua participação na cúpula ambientalista COP28 nos Emirados Árabes.

"Eu quero dizer para vocês que estou de volta da cirurgia, completou 21 dias. Para poder viajar de avião vou ter que esperar de seis a oito semanas, mas já estou bom", afirmou.

No Palácio da Alvorada, Lula continua fazendo trabalho de reabilitação. Ele colocou uma prótese no fêmur da perna direita.

Sua primeira audiência de volta à sede do governo foi com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

