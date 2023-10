Lula se encontra com o cantor Roger Waters, que defende a causa palestina

O presidente Lula (PT) recebeu hoje o músico Roger Waters, ex-Pink Floyd, no Palácio do Planalto. O roqueiro é um dos grandes defensores da causa palestina na música.

Como foi o encontro?

O músico britânico é historicamente alinhado à esquerda. Ele já elogiou Lula, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diferentes ocasiões e é grande defensor da criação do Estado palestino —inclusive já chegou a ser cobrado por grupos israelitas pelos posicionamentos contra Israel.

Waters chegou pouco antes das 17h acompanhado pelo titã Paulo Miklos, apoiador de Lula. Ele está em Brasília para o show da turnê "This Is Not a Drill" amanhã (24), no estádio Mané Garrincha.

Os dois discutiram o conflito em Gaza e o músico elogiou "os esforços" de Lula por um cessar-fogo. O presidente retribuiu os elogios com menção aos posicionamentos progressistas e pacifistas do roqueiro.

Waters lembrou ainda quando tentou visitar Lula prisão, em outubro de 2018, em outra passagem pelo Brasil. Ele teve o pedido negado pela justiça e chamou a situação de "fascista".

Há cinco anos, @rogerwaters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da presidência no Palácio do Planalto. #WishYouWereHere.



@ricardostuckert pic.twitter.com/Nq8CepxA9B -- Lula (@LulaOficial) October 23, 2023

Polêmica sobre nazismo

Quando Waters anunciou, em junho, a passagem da turnê pelo Brasil, sua vinda foi contestada pelo uso de um uniforme nazista durante a apresentação. O músico faz uma crítica ao regime de extrema-direita na apresentação.

A Confederação Israelita do Brasil chegou a pedir ao Ministério da Justiça para impedir Waters de vir por suposta "apologia ao nazismo". "Não pode fazer censura prévia", respondeu o ministro Flávio Dino.

Em meio à deflagração do conflito entre Israel e Hamas, o músico voltou a criticar publicamente o governo de Israel.