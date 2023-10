Lula extingue escritório da Economia do Brasil nos EUA criado por Bolsonaro

Do UOL, São Paulo

O presidente Lula pôs fim ao escritório de Representação do Ministério da Economia do Brasil nos Estados Unidos, conforme publicado no Diário Oficial da União hoje.

O que aconteceu

Lula revogou hoje o decreto que deu origem ao escritório. Quando criado, a justificativa era de que o escritório tinha a função de gerar oportunidades de negócios e atração de investimentos.

O UOL buscou o Palácio do Planalto em busca de justificativa para a extinção do escritório. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

O órgão foi criado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em janeiro do ano passado e funcionava na embaixada brasileira em Washington.

Apenas dois cargos estavam previstos no projeto de criação, o de chefe e o de assessor de representação, que deveriam trabalhar junto da embaixada.

Um projeto de lei solicitando um crédito especial de R$ 827 mil para custeio de benefícios dos servidores foi aprovado em dezembro de 2022.