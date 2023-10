Lula lamenta morte em SP e de crianças em Gaza: 'Estamos matando o futuro'

O presidente Lula (PT) disse lamentar a morte de uma criança em um ataque a tiros em uma escola na zona leste de São Paulo e das que foram mortas na Faixa de Gaza, durante o conflito entre Israel e o Hamas.

O que aconteceu

"Estamos matando o futuro", disse o presidente. "Eu estou vendo a quantidade de crianças, essas que foram mortas na Palestina, lá em Gaza, que foram mortas em Israel. Não é possível. Nós estamos matando o futuro da humanidade, estamos matando o futuro do nosso país."

O que nós não queremos é criança com armas. O que nós não queremos é criança fazendo violência, praticando e aprendendo violência. Não. Nós queremos criança estudando, criança na escola, porque é o maior orgulho que tem o pai e a mãe é estar morando numa casinha e ver seus filhos estudarem numa escola próxima e acompanhar o crescimento dessa criança.

Lula participou de evento de entrega de 1.651 moradias em quatro estados. Cerimônia formalizou a entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida em Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. O presidente acompanhou a entrega por videoconferência.

Presidente participa de anúncios do governo remotamente após cirurgia no quadril. O presidente foi operado no dia 29 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. A operação ocorreu sem intercorrências e Lula teve alta dois dias depois. Duas próteses foram colocadas para recuperação de dores em decorrência de uma artrose.

Equipe médica aproveitou para fazer correção nas pálpebras. O procedimento não estava previsto e foi definido pela equipe de médica de Lula como uma cirurgia "estética-médica". Foram retirados excessos de pele e bolsas de gordura em uma intervenção que durou pouco mais de uma hora.

Nem a possibilidade do procedimento havia sido divulgada pelo Planalto. Segundo o cardiologista Roberto Kalil, médico pessoal de Lula, essa já era uma questão que interessava ao presidente, mas dependia do desempenho da cirurgia no quadril. Como houve êxito, pôde ser realizado.