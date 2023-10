Lula volta a trabalhar no Palácio do Planalto após recuperação de cirurgia

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar do Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, pouco mais de três semanas após ter sido submetido a uma cirurgia no quadril para colocação de uma prótese.

O presidente vinha participando de reuniões e eventos de forma remota, por videoconferências e telefonemas, a partir do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

"Minha primeira agenda no retorno ao Palácio do Planalto foi com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Já estou de volta e trabalhando para reduzirmos ainda mais o desemprego e melhorar a qualidade dos empregos", publicou Lula no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

Após o encontro, Marinho comentou o estado de saúde de Lula, acrescentando que, questionado, o presidente disse sentir apenas "um resquício" de dor do corte da cirurgia.

"Ele está muito bem, andando sozinho. Eu cheguei, ele estava sentado. Levantou para me cumprimentar. Fiquei surpreso de ver o estado de bem estar do presidente", disse o ministro a jornalistas.

"Do ponto de vista da dor que ele tinha, a cirurgia resolveu plenamente. Portanto ele está sereno, satisfeito, andando sozinho para lá e para cá no gabinete."

Mais cedo, ao participar remotamente de cerimônia de entrega de residências do Minha Casa Minha Vida, Lula afirmou que, embora já esteja bem, ainda terá de aguardar a recuperação total para poder viajar de avião.

"Quero dizer a vocês que eu estou de volta. Eu fiz a cirurgia, ela completou 21 dias, para eu poder ficar totalmente bom e poder viajar de avião eu vou ter que esperar de seis a oito semanas, mas eu já estou bom e hoje eu vou à tarde no Palácio do Planalto", disse Lula.

Em 29 de setembro, Lula, de 77 anos, foi submetido a uma cirurgia para corrigir problema ortopédico que aparece com a idade -- um desgaste na cartilagem que reveste a articulação entre o osso da perna e o quadril.

Nas primeiras semanas, por recomendação, médica, o presidente teve de permanecer no Alvorada, evitando ficar em pé e realizando exercícios de fisioterapia.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Maria Carolina Marcello e Lisandra Paraguassu, em Brasília;Edição de Pedro Fonseca)