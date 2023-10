Jovem italiano faz peregrinação de 500 km com cavalo cego

ROMA, 23 OUT (ANSA) - Um jovem caminhou 500 quilômetros, entre Basilicata, no sul da Itália, e Assis, no centro do país, com seu cavalo cego, para rezar a São Francisco pedindo que restaure a visão do animal.

Cono La Veglia, um barista de 23 anos de idade, saiu de Lagonegro no dia 23 de setembro e chegou neste domingo (22) à Basílica de São Francisco, santo padroeiro dos animais, segurando as rédeas de seu amado cavalo Jay.

Ele relatou também ter levado ao túmulo de São Francisco a esperança e as orações das pessoas que encontrou no caminho até Assis.

Ele pediu que os religiosos presentes abençoassem Jay, que tem 14 anos de idade e sofre de glaucoma nos dois olhos.

Os amigos também foram recebidos pela prefeita de Assis, Stefania Proietti.

A dupla recebeu o "Testimonium", documento que certifica a peregrinação. (ANSA).

