Ítalo-israelense desaparecida é encontrada morta

TEL AVIV, 23 OUT (ANSA) - O chanceler da Itália, Antonio Tajani, confirmou nesta segunda-feira (23) a morte de Liliach Le Havron, ítalo-israelense e mulher de Evitar Kipnis, cujo corpo foi encontrado na semana passada.

"Os dois estavam desaparecidos desde o ataque do Hamas.

Renovo meus pêsames aos filhos e demais familiares. Para a Itália é mais um dia de luto", escreveu, no Twitter.

Os dois estavam no kibbutz de Beeri, de onde teriam sido sequestrados. Lá, foram encontrados 108 corpos.

O casal de israelenses obteve passaporte italiano devido a uma antiga parentela com Giacomo Castelnuovo, médico do rei Vittorio Emanuele III.

Eles moravam na pequena comunidade agrícola no deserto noroeste do Negev, perto da fronteira oriental com a Faixa de Gaza.

Há ainda um ítalo-israelense desaparecido, Nir Forti, que participava do festival de música eletrônica onde pelo menos 260 pessoas foram mortas, incluindo dois brasileiros. (ANSA).

