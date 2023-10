Israel veta Greta após publicação em solidariedade a palestinos

ROMA, 23 OUT (ANSA) - O Ministério da Educação de Israel anunciou nesta segunda-feira (23) que removerá todas as referências à ativista ambiental Greta Thunberg do currículo escolar e livros didáticos depois que a sueca publicou nas redes sociais uma mensagem em solidariedade a Gaza.

Segundo o governo israelense, a ativista "está vetada das salas de aula das escolas do país" porque sua "posição a desqualifica para ser um modelo educacional e moral".

"Ela não está mais apta para servir como inspiração e educadora para estudantes israelenses", diz a nota.

No último fim de semana, Thunberg fez uma publicação sobre o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, no qual divulga uma greve em solidariedade aos palestinos e defende um cessar-fogo imediato.

"Hoje estamos em greve em solidariedade com a Palestina e Gaza.

O mundo deve falar e exigir um cessar-fogo imediato, justiça e liberdade para os palestinos e todos os civis afetados", diz o texto divulgado no Instagram junto com um foto no qual ela aparece segurando um placa com a frase "Fique com Gaza".

Em resposta à postagem, a pasta enfatiza que "o Hamas é uma organização terrorista responsável pelo assassinato de 1,4 mil israelenses inocentes, incluindo crianças, mulheres e idosos, e sequestrou mais de 100 pessoas em Gaza".

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores de Israel reforçou que as vítimas dos massacres do Hamas poderiam até ter sido amigos da ativista e que ela deveria falar sobre isso também.

Greta Thunberg é muito popular entre os jovens israelenses, principalmente por sua luta pelo clima e por ser fundadora do movimento "Fridays for Future". (ANSA).

