Israel bombardeia Gaza e soldados entram em confronto com Hamas por terra

Por Nidal al-Mughrabi e Dan Williams

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - Israel bombardeou Gaza com mais ataques aéreos nesta segunda-feira, enquanto seus soldados lutaram contra militantes do Hamas em terra, em ataques dentro do enclave palestino sitiado.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 436 pessoas foram mortas por ataques aéreos israelenses nas últimas 24 horas, a maioria delas no sul da estreita e densamente povoada Faixa de Gaza.

Em sinais de que o conflito está se espalhando, aeronaves israelenses também atingiram o sul do Líbano durante a noite e tropas israelenses lutaram contra palestinos na Cisjordânia ocupada, segundo moradores.

As Nações Unidas disseram que civis desesperados estavam ficando sem comida, água e locais para se abrigar dos implacáveis bombardeios aéreos que arrasaram áreas do enclave governado pelo Hamas.

Alguma ajuda estava passando por uma passagem de fronteira para Gaza, mas apenas uma fração da quantidade necessária.

Pelo menos 5.087 palestinos foram mortos em duas semanas de ataques israelenses, incluindo 2.055 crianças, informou o Ministério da Saúde do enclave em uma atualização.

O bombardeio israelense foi desencadeado por um ataque transfronteiriço às comunidades israelenses em 7 de outubro por militantes do Hamas, que mataram 1.400 pessoas e fizeram mais de 200 reféns.

Tanto Israel quanto o Hamas relataram confrontos durante a noite em Gaza.

Israel disse que as forças terrestres realizaram ataques limitados para combater os atiradores palestinos e que os ataques aéreos se concentraram em locais onde o Hamas estava se reunindo para emboscar qualquer invasão israelense mais ampla.

"Durante a noite, houve ataques de tanques e forças de infantaria. Essas incursões são incursões que matam esquadrões de terroristas que estão se preparando para o próximo estágio da guerra. São incursões que vão fundo", disse o porta-voz militar chefe, contra-almirante Daniel Hagari, em um briefing.

As incursões também tentaram coletar informações sobre os 222 reféns mantidos pelo Hamas, afirmou ele.

O Ministério do Interior de Gaza, dirigido pelo Hamas, disse que pelo menos 18 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em um ataque aéreo israelense que atingiu casas nos bairros de Al-Saudi e Janina, em Rafah, perto da fronteira sul de Gaza com o Egito.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, afirmou que seus combatentes enfrentaram uma força israelense que se infiltrou em Gaza e destruíram alguns equipamentos militares israelenses.

O grupo disse que a infiltração do que descreveu como uma força blindada ocorreu a leste de Khan Younis, no sul de Gaza.

As Brigadas Al-Qassam também disseram na segunda-feira que estavam disparando mísseis contra as cidades de Ashkelon e Mavki'im, no sul de Israel. Sirenes de alerta soaram no lado israelense.

ATAQUE TERRESTRE AGUARDADO

No início da segunda-feira, as Forças Armadas israelenses disseram ter atingido mais de 320 alvos em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo um túnel que abriga combatentes do Hamas, dezenas de postos de comando e vigia e posições de morteiros e lançadores de mísseis antitanque.

As tropas e os tanques israelenses estão agora concentrados na fronteira entre Israel e Gaza, mas não ficou claro quando poderão lançar uma invasão terrestre com o objetivo de eliminar o Hamas.

O Exército mais poderoso do Oriente Médio enfrenta um grupo que construiu um grande arsenal com a ajuda do Irã, lutando em um ambiente urbano lotado e usando uma vasta rede de túneis.

O escritório humanitário da ONU (Ocha) disse que cerca de 1,4 milhão dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão agora deslocados internamente, com muitos buscando refúgio em abrigos de emergência superlotados da ONU.

Israel ordenou que os moradores de Gaza saíssem da região norte. Mas Ocha disse acreditar que centenas e possivelmente milhares de pessoas que haviam fugido estavam agora retornando ao norte devido ao aumento dos bombardeios no sul e à falta de abrigo.

Os temores de que a guerra entre Israel e Hamas possa se transformar em um conflito mais amplo no Oriente Médio aumentaram no fim de semana, com Washington alertando sobre um risco significativo para os interesses dos EUA na região e anunciando uma nova implantação de defesas aéreas avançadas.

Ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano, o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, entrou em confronto com as forças israelenses em apoio ao Hamas, na mais mortal escalada de violência na fronteira desde a guerra entre Israel e Hezbollah em 2006.