Irã 'facilita ativamente' alguns ataques a bases dos EUA no Oriente Médio (Casa Branca)

A Casa Branca acusou o Irã, nesta segunda-feira (23), de "facilitar ativamente" os ataques a bases americanas no Oriente Médio, enquanto expressou preocupação com a potencial escalada da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza.

"O Irã continua a apoiar o Hamas e (o grupo libanês pró-Irã) Hezbollah, e sabemos que o Irã está monitorando de perto estes acontecimentos e, em alguns casos, facilitando ativamente estes ataques e incitando outros que poder querer explorar o conflito em seu próprio benefício ou do Irã", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas. "Sabemos que o objetivo do Irã é manter um certo nível de negação, mas não vamos permitir que façam isso", acrescentou Kirby.

