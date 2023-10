Incêndio atinge mais de 100 veículos em pátio na Região Metropolitana de SP

Mais de cem veículos usados, entre carros e motos, foram atingidos por um incêndio no interior de um pátio particular, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 23. Ao menos 30 bombeiros de Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes foram mobilizados para apagar as chamas.

A suspeita é de que o fogo tenha sido ateado para limpeza de um terreno e as chamas se espalharam. Ninguém ficou ferido e o total do prejuízo não foi divulgado.

O incêndio começou por volta de 12h30, em uma área do pátio de veículos, localizado na rua Waldemar Cusma, no Jardim Aeródromo Internacional, em Suzano. As chamas se espalharam rapidamente pelo capim seco e foram atingindo os veículos.

Moradores vizinhos relataram terem ouvido explosões, provavelmente dos tanques com restos de combustível. O Corpo de Bombeiros de Suzano enviou todo seu contingente para o local.

Além dos bombeiros de Mogi das Cruzes, mobilizados em apoio, uma equipe de Itaquaquecetuba que estava em outro atendimento também foi ajudar no combate às chamas. O óleo do motor dos veículos acabou vazando e alimentando as chamas. Os pneus e detritos contribuíram para a formação de uma coluna de fumaça preta que era vista de várias partes da cidade.

Até as 16 horas, os bombeiros faziam o rescaldo no local. Apesar da dimensão do incêndio, não houve vítimas. A maioria dos veículos seria destinada à sucata.

A prefeitura de Suzano informou que o incêndio aconteceu em um depósito particular que não é utilizado, nem tem ligação com a administração municipal. Equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foram até o local e interditaram os acessos ao pátio para que os trabalhos do Corpo de Bombeiros pudessem ser realizados com segurança.

A pedido da corporação estadual, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos enviou dois caminhões-pipa e uma retroescavadeira para apoiar no combate ao fogo e isolar áreas vizinhas.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando as condições de operação do pátio, que fica em área privada. "A administração segue acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados e dando o apoio necessário, inclusive com a Defesa Civil da Secretaria de Segurança Cidadã", disse, em nota.

Incêndio atinge fábrica de chapas de madeira no interior de SP

Um outro incêndio atingiu a Eucatex, fábrica de chapas de fibra de madeira, na tarde desta segunda-feira, 23, em Salto, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um duto de óleo hidráulico que abastece uma caldeira e foram controladas, após duas horas de combate ao fogo. Em nota, a empresa afirmou que não houve vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Salto e Itu foram mobilizadas para o combate às chamas. O incêndio teve início por volta das 12h30 e às 14h30, com as chamas debeladas, foi iniciado o trabalho de rescaldo. As colunas de fumaça espessa que subiam das instalações da fábrica, próximo à região central de Salto, chamaram a atenção dos moradores. Os bombeiros disseram ter evitado que as chamas atingissem outras instalações da fábrica.

Em nota, a Eucatex disse que o incêndio foi controlado com sucesso e sem deixar vítimas. "Agradecemos a rápida resposta de toda nossa equipe interna e o apoio externo que juntos agiram com eficiência para controlar a situação e evitar maiores danos", disse.

A empresa disse que informará oportunamente sobre o processo de recuperação da área atingida e eventual impacto nas operações.