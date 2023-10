Ibovespa recua na abertura com Treasuries e Oriente Médio no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta segunda-feira, com negócios sendo mediados por alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, com o Treasury de 10 anos chegando a ultrapassar 5%, diante de preocupações sobre os próximos passos do Federal Reserve e o conflito no Oriente Médio.

Às 10h03, o Ibovespa caía 0,2 %, a 112.823,88 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 13 de dezembro, cedia 0,63%, a 114.025 pontos.

(Por Paula Arend Laier)