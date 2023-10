Homem é espancado e morre em banheiro de supermercado na zona sul de SP

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 34 anos foi morto em um banheiro de um supermercado atacadista na noite de ontem (22), no bairro Vila Campo Grande, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu:

Policiais militares foram acionados na noite de ontem para atender uma ocorrência de agressão no supermercado Atacadão, localizado na Avenida Interlagos.

Segundo a TV Globo, uma testemunha afirmou que o homem agredido iria pichar o tapume de uma obra na Avenida Miguel Yunes, quando foi surpreendido por um grupo de pessoas que o acusaram de furtar baterias de carro na região. Ele teria corrido e tentado se proteger dentro do banheiro do supermercado, mas foi perseguido e espancado até a morte.

Quando a polícia chegou no local, o supervisor do estabelecimento relatou que a vítima foi espancada por desconhecidos dentro do banheiro. Os agressores fugiram.

O resgate foi acionado e encontrou o homem desmaiado. Foram realizados procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu e morreu, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.

O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio no 98ºDP (Delegacia de Polícia de Campo Grande).

Foram solicitadas a perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal), bem como o assessoramento do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Ninguém foi preso até o momento.

Procurado pelo UOL, o Atacadão disse lamentar o ocorrido e esclareceu que um grupo de pessoas invadiu a loja para perseguir e agredir o homem.

"Ao identificarmos a situação, acionamos imediatamente a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) . Estamos à disposição para cooperar com as autoridades na apuração do crime", informou a empresa ao UOL.

A reportagem questionou se o banheiro em que a vítima foi morta ficava na área interna do supermercado ou em um pátio do lado de fora, mas não obteve retorno.