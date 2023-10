Hamas acusa Israel de matar um dos seus líderes na prisão

(Reuters) - O Hamas acusou Israel nesta segunda-feira de matar um importante líder do grupo militante palestino que estava detido em uma cadeia israelense. Segundo o Hamas, o líder é Omar Daraghmeh, de 58 anos, da cidade de Tubas, no norte da Cisjordânia ocupada por Israel. O grupo descreveu a morte como um "assassinato". O Serviço Prisional Israelense informou nesta segunda-feira que um prisioneiro palestino nascido em 1965 tinha morrido após "não se sentir bem e ir à clínica da cadeia para exames". O órgão não identificou o detento, mas informou que ele era do norte da Cisjordânia. O serviço disse estar analisando as circunstâncias da morte do prisioneiro. Um porta-voz do órgão não comentou imediatamente a acusação do Hamas de que Daraghmeh foi morto. (Reportagem de Nidal Al Mughrabi, Moaz Abd-Alaziz e Rami Ayyub)