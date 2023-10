Haddad, sobre PL da desoneração: não é problema de mérito, é jurídico

Com previsão de a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado votar na terça-feira, 24, o projeto de desoneração da folha de pagamentos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a medida, renovando sua avaliação de que há um problema "jurídico" na proposta.

Ele falou sobre a matéria ao ser questionado por jornalistas se trataria do tema na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Nosso problema não é nem de mérito, é jurídico. Temos um problema jurídico para resolver, vamos tentar", se limitou a responder.

Além da prorrogação do benefício de desoneração da folha a 17 setores da economia, o PL ainda estende o benefício a prefeituras.

Na última semana, o relator do projeto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o projeto será votado nesta terça por um "placar elástico."