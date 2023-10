Haddad alerta para efeito de eleição na Argentina em Mercosul-UE

(ANSA) - BRASÍLIA, 23 OTT - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira (23) que acompanhou "com interesse" o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, de olho em possíveis impactos na integração regional e em um futuro acordo entre Mercosul e União Europeia.

"Estou acompanhando com interesse porque eu sou integracionista. Eu gosto de pensar em uma América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte.

Quanto mais integrados estivermos, melhor para sentarmos à mesa e fazer um bom acordo para a região", afirmou Haddad em Brasília.

O governista Sergio Massa, atual ministro da Economia, foi o mais votado no primeiro turno e vai encarar o candidato de extrema direita Javier Milei em 19 de novembro. Na semana passada, Haddad admitiu sua "preocupação" com uma eventual vitória do ultraliberal, que já falou até em romper relações com o Brasil.

O ministro da Fazenda teve vários encontros com Massa ao longo do ano e, em agosto, participou das negociações para a Argentina receber um empréstimo do Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Caribe (CAF). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.