Governo firmou acordo para votação do projeto de fundos exclusivos e offshore esta semana, diz Padilha

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que líderes do governo firmaram um acordo para que a Câmara dos Deputados vote o projeto de taxação dos fundos exclusivos e offshore ainda nesta semana.

"O ambiente que nós temos na Câmara é o mais positivo possível, inclusive foi firmado um acordo em conjunto com os líderes da base e da oposição para votação nesta semana", disse Padilha em entrevista a jornalistas após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além dos fundos, Padilha destacou a votação da reforma tributária no Senado como uma das pautas prioritárias para o governo. Segundo o ministro, a expectativa é que o relatório da proposta seja apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de que o Congresso Nacional conclua a tramitação da matéria até o fim deste ano.

"A expectativa que nós temos é que o calendário estabelecido com o Senado seja cumprido.... até a votação na Câmara dos Deputados, caso volte para a Câmara dos Deputados. A avaliação do governo trabalha como o cenário mais provável que exista modificações feitas pelo Senado, volte para a Câmara dos Deputados e a gente possa concluir, até o final do ano, a reforma tributária", afirmou.