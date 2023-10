Gigante energético Chevron compra concorrente Hess por US$ 53 bilhões

O gigante americano do setor energético Chevron vai comprar a empresa de petróleo e gás Hess por US$ 53 bilhões (R$ 267,6 bilhões na cotação do dia), anunciaram ambos os grupos em um comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira (23).

Esta megacompra, financiada por uma troca de ações, ocorre em um contexto de grandes operações no setor energético americano, menos de duas semanas depois do anúncio de que a ExxonMobil irá comprar a Pioneer, por US$ 60 bilhões (R$ 303 bilhões na cotação do dia).

O acordo com a Chevron avalia a operação em US$ 53 bilhões, enquanto o valor total da transação, incluindo a dívida, chega a US$ 60 bilhões, informa o comunicado.

Esta aquisição diversificará ainda mais a pasta da Chevron porque os ativos da Hess incluem explorações offshore na Guiana e um importante projeto de xisto na Dakota do Norte, junto com ativos no Golfo do México e no Golfo da Tailândia.

A operação "situa a Chevron em uma posição idônea para reforçar nossos resultados de longo prazo e melhorar ainda mais nosso vantajoso portfólio", disse o presidente e CEO da Chevron, Mike Wirth.

"Esta combinação estratégica une duas sólidas empresas para criar uma empresa de energia integrada de classe mundial", declarou o CEO da Hess, John Hess, cuja empresa deve, provavelmente, ingressar no conselho de administração da Chevron.

A fusão se dá no momento em que o petróleo é cotado acima dos US$ 87 (R$ 439,85 na cotação do dia) o barril, um nível historicamente alto que está fazendo disparar os lucros dos gigantes do setor.

No ano passado, a Chevron obteve lucros recordes de US$ 35,5 bilhões, e a Hess, um lucro líquido de US$ 2,2 bilhões para 2022 (R$ 179,2 bilhões e R$ 11,1 bilhões, respectivamente, na cotação do dia).

